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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ناقد رياضي يكشف عن آخر استعدادات السعودية لاستضافة نهائي كأس مصر

خالد أبو غانم، الناقد
خالد أبو غانم، الناقد الرياضي السعودي
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كشف خالد أبو غانم، الناقد الرياضي السعودي، عن استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لأول مرة.

وقال "أبو غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن السعودية تنظم الكثير من المحافل الرياضية بكل نجاح واقتدار بكفاءات سعودية بإذن الله، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي والزمالك كبيرة جدًا في العالم العربي، متوقعًا أن يكون هناك إقبالًا كبيرًا من الجماهير سواء من السعوديين أو الجالية المصرية والعربية.

وأوضح أن السعودية حريصة على نجاح تنظيم كأس مصر، وتقديم المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية، معقبًا: "لا يوجد أي معلب يتحمل جماهير الأهلي والزمالك في أي مكان".

خالد أبو غانم الناقد الرياضي السعودي استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس مصر نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك