رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام دورة تدريبية بعنوان "بيئة مؤسسية رقمية آمنة"

شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، فعَّاليات ختام دورة "بيئة مؤسسية رقمية آمنه"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، وتنمية الوعي الرقمي لدى أعضاء النيابة الإدارية.

وفي كلمته، أكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التدريب المستمر واكتساب المعرفة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة، موجهًا الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن تلك الدورة التدريبية قد عقدت على مدار يومي ١٨، ١٩ فبراير الجاري بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد "٤٤"من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، من درجتي وكيل عام ووكيل عام أول.

وقد ألقى سلسلة محاضرات الدورة، الدكتور محمد محسن - محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالمعهد الأمني للتنمية البشرية.

وفي الختام تفضل المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين من أعضاء النيابة الإدارية.