مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد جلسته بجامعة دمياط

نظمت جامعة طنطا اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "شباب مصر خير أجناد النصر" تحت شعار “ساعة الحسم كلنا جيشك يا مصر”، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

حاضر فى الندوة اللواء محمد الشهاوى الخبير العسكري ومستشار كلية القادة والأركان رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، والكاتب والمحلل الاستراتيجي صبري الجندي، بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدد كبير من طلاب الجامعة وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة.

وأوضح الدكتور محمود ذكي خلال استقباله للضيوف أن الجامعة تتبنى خطة استراتيجية لتنمية الوعي القومي للطلاب تحرص من خلالها على استضافة الرموز من الشخصيات الوطنية التي تسهم في إثراء المنظومة القيمية المجتمعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.

خلال كلمته قدم اللواء أركان حرب محمد عبد الله الشهاوى شكره للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة لتنظيم الجامعة لهذه الندوة لتوعية الطلاب، مرحبًا بالحضور، مشيرًا إلى أن عقيدة القوات المسلحة المصرية "النصر أو الشهادة" وأن القوات المسلحة درع الوطن ولها دور أصيل في الحفاظ حدود الوطن وسلامة أراضيه، موضحًا أن الجيش المصري له ثوابت وعقيدة وأخلاقيات وأن أبناء الجيش المصري هدفهم واحد مع اختلاف ثقافتهم وديانتهم، فالكل يعمل من أجل رفعه الوطن والحفاظ على أراضيه.

وأضاف اللواء محمد الشهاوى أن لمصر دور كبير وداعم في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية موضحا أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوات هو توعية للشباب وتقديم القدوة لهم من أبطال الجيش المصري.

من جانبه أكد الكاتب صبري الجندي على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أهمية توعية الشباب لمواجهة حروب الجيل الرابع التي تهدف إلى تدمير الشباب، موضحًا أهمية الحوار مع الشباب وتنمية الوعي القومي لديهم باعتبارهم وقود بناء الدولة.

أدار الندوة الدكتور أحمد العطار مدير مركز بناء الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الوطنية ومقرر الملتقى.