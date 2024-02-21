رئيس جامعة المنوفية يستعرض أنشطة ومشروعات مجلس التعليم لشهر فبراير

استعرض الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عددًا من أنشطة ومشروعات مجلس شئون التعليم والطلاب في شهر فبراير ٢٠٢٤ وذلك خلال إجتماع المجلس الشهري، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة.

واستهل الدكتور أحمد القاصد المجلس بتهنئة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بليلة النصف من شعبان وقدوم شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل بأن يعيدهما علينا وعلى بلادنا بالخير والبركات.

ورحب “القاصد” بإنضمام الدكتور عادل رفعت لمجلس التعليم وتهنئته لتوليه وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب.

كما استعرض رئيس الجامعة الجديد في دورات الجامعة والكليات في تأهيل الطلاب والطالبات في مشروع "مودة" بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتأهيل المقبلين على الزواج والحفاظ على كيان الأسرة المصرية وإكساب الطلاب الخبرة والأسس الأسرية التي يبنى عليها المجمتع.

كما تناول الدكتور أحمد القاصد أنشطة مركز القياس والتقويم والمعايير المستحدثة لورقة الإمتحانات من حيث الشكل والمضمون والأساليب الحديثة في التصحيح الآلي مع ضرورة التدريب المستمر داخل الكليات على برامج التصحيح وإعلان النتائج في وقت قياسي وبدقة.

وأعلن رئيس الجامعة عن الموسم الرابع لمسابقة المشروع الوطني للقراءة لطلبة الجامعات المصرية "منافسة القارئ الماسي" التابعة لمؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات العربية ومشاركة عدد من الوزارت المصرية المعنية.

وطالب الدكتور أحمد القاصد وكلاء الكليات للتعليم بدعوة ودعم الطلاب للمشاركة بفعاليات المسابقة وتشجيع الطلاب علي القراءة طوال العام الدراسي.

كما قام المجلس بالمصادقة على المحضر السابق لمجلس التعليم، وناقش تشكيل بعض الموضوعات منها تشكيل لجان بكليتي التجارة والتربية النوعية لدراسة وتدشين برامج جديدة، كما ناقش المجلس تعديل لائحة كلية التربية لتحسين المستوى الدراسي لبعض الطلاب في التدريب الصيفي وفقا لآليات ومعايير اللائحة الجديدة.