جامعة أسيوط تكرم وكيل وزارة الأوقاف بديوان عام المحافظة وتهديه درع الجامعة

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بجهود ومسيرة عطاء الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط سابقًا؛ في خدمة الدعوة، والدعاة ونشر صحيح الدين، خلال فترة عمله بوزارة الأوقاف، ومشاركته الفعالة في أنشطة جامعة أسيوط الثقافية، والمبادرات التوعوية، مؤكدًا أنه يمتلك عقلية علمية، وأن دوره كإمام وداعية ما زال مستمرًا، متمنيًا له التوفيق، والسداد في كل مكان.

وشارك الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ في فعاليات احتفالية تكريم الدكتور عاصم القبيصي بديوان عام محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية، والقس عاموس بسطا وكيل مطرانية أسيوط، والشيخ مرتجى عبد الرؤوف مدير إدارة الوعظ بمديرية أوقاف أسيوط، والقس إليليا رمسيس وكيل مطرانية الأخبار بأسيوط، والدكتورة أسماء عبد الرحمن أستاذ الأدب المساعد بكلية الآداب- بجامعة أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأئمة مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط.

وأشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ بدور الدكتور عاصم القبيصي الإيجابي المثمر بمحافظة أسيوط، ومشاركته الفعالة في كافة احتفالات، وفعاليات ومبادرات المحافظة الوطنية، مشيرًا أن المحافظة، والجامعة، والأوقاف، والمطرانية؛ يد واحدة؛ لخدمة المجتمع، ووطننا الحبيب، متمنيًا له التوفيق، والسداد، والنجاح الدائم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ بجهود الدكتور عاصم القبيصي، ومشاركته الإيجابية في فعاليات، وأنشطة الجامعة، وحرصه على تقديم النصائح بكل وسطية، واعتدال لأبنائنا الطلاب؛ حيث كان الناصح الأمين، موجهًا الشكر، والتقدير له، ولعطائه، ومتمنيًا له مزيدًا من التقدم، والنجاح في كل أمور حياته.