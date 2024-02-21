محافظ الشرقية يزور الطلاب المصابين في حادث تصادم بمستشفيات جامعة الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم زيارة لمستشفيات جامعة الزقازيق وذلك للإطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم اتوبيس يقل طلاب احدي الجامعات الخاصة بسيارة نقل وذلك بطريق جنيفه اتجاه السويس أعلي الطريق الإقليمي.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 طلاب وإصابة 9 أخرين تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفي العاشر الجامعي ومستشفيات جامعة الزقازيق .

اطمأن المحافظ على المصابين واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم وتبين إصابتهم بجروح متفرقة ما بين سحجات وكسور وكدمات بالوجه والفخذين واشتباه بنزيف بالمخ والبطن وجميعهم تحت الملاحظة الطبية ليؤكد المحافظ على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى الا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وكان محافظ الشرقية قد اصدر تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف الإعانات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن , معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث داعياً المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.