الأمن الوطني العراقي يضبط كميات كبيرة من الأسلحة في بغداد والديوانية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمهمات والقبض على المتورطين بتجارتها في بغداد والديوانية.

ونقل بيان عن الجهاز أوردته قناة (السومرية نيوز) أنه يواصل تنفيذ عملياته النوعية لملاحقة تجار الأسلحة غير المرخصة.

ووفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعد متابعة مستمرة، تم إلقاء القبض في بغداد على 5 متهمين متورطين بتجارة وحيازة الأسلحة، وبحوزتهم 82 قنبلة يدوية و31 قطعة سلاح و123 مسدسا و3 آلاف و380 طلقة، إلى جانب مهمات عسكرية أخرى.

وأضاف البيان أنه في عمليتين منفصلتين نفذتها مفارز الجهاز في محافظة القادسية، تم القبض على مُتهمَين اثنين بحيازة وتجارة الأسلحة غير المرخصة وبحوزتهما عدد كبير من الأسلحة والاعتدة مختلفة الأنواع شملت 12 قنبلة يدوية و9 بنادق وأكثر من 3 آلاف مخزن أعتدة.

وتؤكد هذه العمليات على حرص جهاز الأمن الوطني العراقي على ملاحقة تجار الأسلحة غير المرخصة، وضبطها لمنع وقوع أي أعمال عنف أو إرهاب.