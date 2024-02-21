رئيس جامعة الأزهر: طلاب إندونيسيا خير سفراء للوسطية والاعتدال

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالطلاب الوافدين الدارسين في كليات الجامعة من دولة إندونيسيا، ووصفهم بأنهم خير سفراء للوسطية والاعتدال في بلادهم وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلته لوفدٍ إندونيسي من جامعة حسن الدين برئاسةِ الدكتور محمد أرشد طه، نائب رئيسِ الجامعةِ للتنمية والشراكة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المناهج الدراسية بجامعة الأزهر هي كلمة السر في الإقبال الكبير الذي تشهده الجامعة من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مما جعل جامعة الأزهر كعبة للعلم وقبلة للعلماء.

واستعرض الجهود الكبيرة التي تقوم عليها الجامعة البالغ عدد كلياتها 93 كلية كان آخرها افتتاح كلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، إضافة إلى 18 معهدًا متخصصًا.

و وجه الدكتور محمد أرشد طه،الشكر والتقدير إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة على الجهود المبذولة في سبيل العناية بطلاب وطالبات إندونيسيا.



وأوضح أرشد أن الهدف من الزيارة هو بحث آفاق التعاون بين جامعة حسن الدين بإندونيسيا وجامعة الأزهر في مختلف المجالات العلمية وفق الضوابط المنظمة لذلك ومن خلال القنوات الشرعية.

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