على هامش إيجيبس 2024.. "البترول" توقع مذكرة تفاهم مع شركة ميثانكس مصر

وقعت شركة ميثانكس مصر مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية على هامش معرض إيجيبس 2024 فى مجال دعم تطبيق منظومة إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول.

شهد مراسم التوقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتأتى مذكرة التفاهم فى إطار جهود قطاع البترول لدعم منظومة ادارة سلامة العمليات في القطاع واستكمالاً لخطة القطاع الطموحة فى مجال سلامة العمليات حيث قام عدد من خريجى برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات باعداد الأدلة القياسية والإرشادية الخاصة بسلامة العمليات الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية .

جاء ذلك فى اطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين شركة ميثانكس مصر والهيئة المصرية العامة للبترول في 2020.