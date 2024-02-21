"داخل بيت العيلة".. ضبط المتهم بهتك عرض ابنة عمه في إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بهتك عرض ابنة عمه الطفلة عقب استدراجها أعلى منزل العائلة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تلقي الرائد محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص برفقته ابنته "8 سنوات" يتهم فيه نجل شقيقه بالتعدي جنسيا علي طفلته وهتك عرضها أعلي سطح بيت العائلة الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات والتأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.