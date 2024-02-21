القبض على سوداني بتهمة الاتجار فى العملة بالدقي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على متعهد حفلات يحمل جنسية دولة السودان لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة الدقي.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "عبدالله ع" 30 سنة، متعهد حفلات يحمل جنسية دولة السودان بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "3230 دولار أمريكي، 45600 جنيه مصري"، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.