متغيب من شهر ونصف.. العثور على جثة قتيل تطفو بمياه النيل في العياط

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة شاب متغيب منذ شهر ونصف، طافيه بمياه النيل وبها إصابات ظاهرية بالرأس بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، من خلال فحص علاقات المجني عليه وبيان دوافع الجريمة وضبط مرتكبيها.

كانت البداية بتلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها ل"محمود م" 43 سنة، متغيب من شهر ونصف ومبلغ بتغيبه، وبه إصابات ظاهرية بالرأس، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.