ضبط هارب من أحكام إعدام ومؤبد في العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل مطلوب جنائيا لتنفيذ أحكام قضائية بالإعدام والمؤبد حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مفادها تردد عاطل مطلوب جنائيا لتنفيذ أحكام بالإعدام في قضيتين والسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه، لشقة سكنية بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.