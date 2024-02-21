الأمن يضبط المتهم بسرقة صناديق الكهرباء في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم، أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بدائرة قسم شرطة المرج.

وأضافت: بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة وبيع الصندوق (لأحد تجار الخردة "تم ضبطه وبحوزته الصندوق المستولى عليه ").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.