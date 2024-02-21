يسرا اللوزي تدخل السباق الرمضاني ببطولة "صلة رحم"

تشارك الفنانة يسرا اللوزي في بطولة مسلسل “صلة رحم”، والذي يعتبر من أبرز الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني لعام 2024.

يتناول العمل صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة. يشارك في بطولة المسلسل النجم إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، من تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي.

بوستر المسلسل الذي نشرته الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها الشخصية، يحمل طابع الغموض والإثارة، حيث يظهر فيه النجم إياد نصار ومن خلفه كل من يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، وكل منهما حبلى ممسكة ببطنها وتعطي ظهرها للأخرى في إشارة لتنافس ما بينهما أو تشابه بين حالتيهما.