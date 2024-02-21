الصين تعرب عن استيائها من استخدام الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن بالغ إحباطها واستيائها من قيام الولايات المتحدة مجددا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية.

صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الجزائري، حيث حظي بدعم 13 عضوًا، بينما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

أكدت الصين أن استخدام الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار يهدد بتقويض جهود السلام الدولية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويؤخر التوصل إلى حلول عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

دعت الصين المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل موحد لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وحثت جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس واحترام القانون الدولي، والعمل على إيجاد حلول سلمية للصراع.

بررت الولايات المتحدة استخدامها لحق النقض بقولها إن مشروع القرار الجزائري لا يضع في اعتباره مخاوفها الأمنية، ولا يُلزم حركة حماس بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

يُتوقع أن تستمر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، بينما يزداد القلق من تصاعد العنف في المنطقة.