"فاروس للدراسات الاستراتيجية": مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم

قالت الدكتورة نرمين توفيق، المنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، إن مصر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية عملت على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الإبادة التي حدثت من الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة من 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت توفيق، في تصريحات لها، أن المرافعة أظهرت كل هذه الانتهاكات إلى الرأي العام العالمي، وكشف الجرائم والادعاءات الإسرائيلية طوال الفترة الماضية، بالإضافة أن هذه المرافعة أكدت على دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه المرافعة جاءت ضمن مرافعات عديدة وقوية من دول مختلفة جميعها أكد على موقف حل الدولتين وإنهاء الجرائم الإسرائيلية في غزة، مؤكدة أن هذا التحرك المصري يأتي ضمن تحركات أفريقية عديدة تناصر القضية الفلسطينية وتدين الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن الدعم المصري الكبير لقضية فلسطين، موضحة أن من ضمن الدعم المصري أيضا وجود السفيرة المصرية نميرة نجم ضمن الفريق القانوني الفلسطينيين لإبداء الرأي فيما يحدث في غزة، والتي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على كافة حقوقه والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها لإجراءات التمييز والانتهاكات الإسرائيلية، كل هذه الأمور تؤكد على الدعم الرسمي والشعبي المصري لقضية فلسطين.