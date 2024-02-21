تكريم رواد المهنة اليوم بالصحفيين

تكرم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين اليوم، نحو 300 من رواد المهنة بنقابة الصحفيين، مواليد، أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ويناير وفبراير الجاري، وهو التقليد المستحدث بالنقابة لتقديم لمسة وفاء لشيوخ المهنة.

كانت اللجنة قد علقت نشاط الاحتفال بأعياد الميلاد الشهرية للرواد مع تصاعد العدوان على الأشقاء في قطاع غزة، ويعود النشاط في شكل تكريم، حاملًا رسالة دعم وتضامن من شيوخ المهنة في مواجهة العدوان الغاشم.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات رئيس هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، إن التكريم وفاء للمسيرة المهنية لأساتذة المهنة وشيوخها، وترسيخ لقيمة الوفاء بين الأجيال، وأن بين الصحفيين من يحتفي برموزها على الدوام.

وأضاف عبدالمجيد، يبدأ الحفل بالسلام الوطني المصري، والنشيد الوطني الفلسطيني، مع رسالة دعم ومساندة من شيوخ مهنة الصحافة للأشقاء في فلسطين، وتأكيد على ثوابت مصر شعبًا وحكومة الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخيًا، ورفض محاولات التهجير والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني وحق الشعب الفلسطيني في التحرر، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وتقدم لجنة المعاشات شهادات تقدير للرواد تقديرًا لعطائهم المهني وما قدموه من جهود عظيمة للمهنة والوطن وتلاميذهم خلال مسيرتهم.