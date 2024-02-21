برلمانية: كلمة مصر أمام «العدل الدولية» تؤكد عدم التنازل عن حل القضية الفلسطينية

أشادت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بكلمة مصر أمام الهيئة القضائية بمحكمة العدل الدولية، بشأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، وقتلهم أكثر من 29 ألف فلسطيني بريء.

ووصفت “سلامة” الكلمة التي أدلت بها الدكتورة ياسمين موسى ممثلة مصر في محكمة العدل الدولية خلال جلسة اليوم، بأنها انعكاس للدور القانوني الذي تلعبه مصر حاليًا لصالح القضية، بجانب الدعم السياسي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضحت عضو مجلس النواب في بيان لها اليوم، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل ممارسات إسرائيل الهمجية، على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، هو الدور التاريخي الأزلي للدولة المصرية، والذي لم ولن تتنازل عنه مهما كانت الضغوط.

وتابعت سكينة سلامة: «الدولة المصرية لن تتنازل عن حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفية القضية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني، خاصةً وأن دولة الاحتلال تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل القيم والمعاهدات والاتفاقيات، الأمر الذي يؤسس لسياسة الغاب التي تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع».