"شارع محمد علي" تحيى ذكرى ميلاد الكوميديان المنتصر بالله

تحتفي الأوساط الفنية، اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاد الفنان الكوميديان الراحل المنتصر بالله، الذي يعد أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي، وبرع في تجسيد العديد من الأدوار التي تميز بها، وأسهمت في رسم البسمة على وجوه المشاهدين، وجعلته يتربع في قلوب وأذهان الجمهور.

أحد أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية

ولد بن محافظة القاهرة الفنان المنتصر بالله رياض عبد السيد، في الحادي والعشرين من فبراير 1950، وعشق الفن منذ الصغر، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1969، كما حصل على الماجستير في الفنون المسرحية عام 1977.

بدأ المنتصر بالله مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ولم يستمر بها كثيرا، فشارك في العديد من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في المسرح او السينما او التليفزيون، ولاقت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا .

شارك المنتصر بالله في العديد من الأعمال المسرحية سواء على مسرح الدولة او القطاع الخاص منها على سبيل المثال وليس الحصر: "ليلة من ألف ليلة، وراسب مع مرتبة الشرف، وعروسة تجنن، حضرات السادة العيال، وبداية ونهاية، وأولادي، وأنا وصاحبي في الكازوزة، وعلشان خاطر عيونك، وعصفور ودبور، وشارع محمد علي، والعالمة باشا، ومولد سيدي المرعب، وبوبي جارد، وآه يا عقلي" وغيرها من المسرحيات التي رسخت في أذهان الجمهور.

مسرحية شارع محمد علي

وتعد مسرحية "شارع محمد علي" من أحب الأعمال الكوميدية إلى قلب الفنان المنتصر بالله، والتي جمعت كوكبة فنية من أصدقاءه، وهم: فريد شوقي، وشريهان، وهشام سليم، ووحيد سيف، وسهير الباروني، وعادل هاشم، ويوسف عيد، وآخرون، ومن تأليف بهجت قمر، وأشعار بهاء جاهين، وإخراج محمد عبدالعزيز، كما أخرجها للتليفزيون المخرج محمد فاضل.

"شارع محمد علي" من إنتاج فرقة الفنانين المتحدين، وهي من أبرز المسرحيات الاستعراضية الكوميدية في فترة التسعينات، والتي عرضت في الفترة من 1991 إلى 1995، وتدور أحداثها في شارع محمد علي من خلال فرقة موسيقية واستعراضية، التي ترتبط بطلتها "درة" بقصة حب مع جارها "حمودة"، فهل ستحقق حلمها في النجومية والحب؟ فتتوالى الأحداث.

وتعرض هذه المسرحية الكوميدية من حين لآخر، خاصة في الأعياد والمناسبات، لأنها من الأعمال التي تسهم في رسم البسمة على شفاة المشاهدين، وفي السادس والعشرين من سبتمبر عام 2020، رحل نجم الكوميديا المنتصر بالله بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا ضخما، فتظل أعماله حاضرة في أذهان الجمهور رغم رحيله.

لمشاهدة المسرحية من خلال اللينك التالي:



