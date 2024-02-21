الكنيست الإسرائيلي يصوت لدعم نتنياهو بعدم إقامة دولة فلسطينية

صوت الكنيست الإسرائيلي لدعم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وأفادت "رويترز" بأن 99 من أصل 120 نائبا صوتوا لدعم معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتقول إسرائيل إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

وفي قضيته أمام محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، هذا الأسبوع، استشهد الوفد الفلسطيني بكلمات نتنياهو في محاولة لإثبات أن إسرائيل لا تقترب من المفاوضات بحسن نية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "سنبقي القدس موحدة إلى الأبد تحت سيادة إسرائيل."