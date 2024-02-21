استدعاء سفراء روسيا ردًا على وفاة المعارض نافالني

تصاعدت حدة التوتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، حيث استدعت كل من جمهورية التشيك وبولندا وفرنسا سفراء روسيا لديها احتجاجًا على وفاته.

استدعى وزير الخارجية التشيكي، اليوم الأربعاء، السفير الروسي على خلفية وفاة نافالني.

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الروسي بسبب وفاة نافالني.

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الروسي يوم الاثنين الماضي ردًا على وفاة نافالني، وكذلك مبعوثون روس آخرون في جميع أنحاء أوروبا.

دعت السلطات الروسية إلى تحمل مسؤولية وفاة نافالني وإجراء تحقيق كامل وشفاف لتحديد ملابسات وأسباب وفاته.

وفاة نافالني

توفي نافالني يوم الجمعة في مستعمرة جزائية في منطقة يامال نينيتس النائية، ولم يُسمح لعائلة نافالني بالوصول إلى جثته.

موقف روسيا

نفى الكرملين الاتهامات بالتورط في وفاة نافالني، والتي وجهتها العديد من الدول الغربية.

يُتابع العالم بأسره تطورات الأوضاع في روسيا بعد وفاة نافالني، بينما تترقب الأوساط السياسية ردود الفعل على استدعاءات السفراء الروس، وما ستؤول إليه الجهود الدولية لضمان إجراء تحقيق شامل وشفاف في وفاته.