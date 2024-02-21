رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء إلى "وقف فوري شامل لإطلاق النار" في غزة، مؤكدًا أن استمرار القتال لن يصب في مصلحة أحد.

جاءت تصريحات سوناك هذه بعد كلمة للنائب البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي، بيت ويشارت، في مجلس العموم، حيث قارن ويشارت بين حرب العراق والحرب في غزة، وحثّ سوناك على التصرف لمنع المزيد من الضحايا.

أكد سوناك في رده على ويشارت أن لا أحد يرغب في استمرار القتال في غزة، وأن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هدنة إنسانية فورية تسمح بالإفراج الآمن عن الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

شدد سوناك على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار، معتبرًا أن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء.

أشار سوناك إلى أن حلفاء المملكة المتحدة يتشاركون نفس الموقف، وأن الجهود الدبلوماسية تركز على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام وحقيقي.

أعلن سوناك أن الحكومة البريطانية ستقدم اقتراحًا لمجلس العموم الليلة يعكس التزامها بوقف فوري شامل لإطلاق النار في غزة.

من المتوقع أن يواجه اقتراح سوناك بعض الجدل في مجلس العموم، حيث يرى بعض النواب ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل لوقف جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين.

يُتابع العالم بأسره تطورات الأوضاع في غزة، بينما تترقب الأوساط السياسية ردود الفعل على دعوة سوناك لوقف شامل لإطلاق النار، وما ستؤول إليه الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.