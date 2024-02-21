وزير البترول يشهد توقيع اتفاقين لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في ثالث أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ( إيجبس ٢٠٢٤ )، توقيع اتفاقين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي شنايدر إليكتريك وهواوي تكنولوجيز العالميتين لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي.

تأتي الاتفاقية الاولي مع شركة شنايدر اليكتريك في اطار الجهود المتواصلة للهيئة وحرصها على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الشركاء التكنولوجيين بما يخدم خطة ومشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول، حيث سيتم تقديم أحدث إصدارات شركة شنايدر من برامج وتكنولوجيات فى إنشاء مركز القيادة الإستراتيجي لقطاع البترول في وزارة البترول والثروة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس خالد كامل مدير شركة شنايدر اليكتريك مصر بحضور المهندسة إيمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات.

تأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة هواوي تكنولوجيز العالمية في ظل تزايد مشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول المصرى سواء للأنظمة الصناعية أو تكنولوجيا المعلومات واحتياج هذه المشروعات بشكل أساسى لتجهيز مراكز بيانات رقمية متنوعة في المنشآت البترولية، وإعطاء مزايا لهيئة البترول في تجهيزات وحلول مراكز البيانات الرقمية التي تقدمها هواوي.

وقع الاتفاق الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وجيم ليو العضو المنتدب لشركة هواوي تكنولوجيز مصر، بحضور المهندسة إيمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات.