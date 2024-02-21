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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يعقد اجتماعه الدوري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، جلسته رقم (١٩٤) برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعضوية  أعضاء المجلس، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

وأشار عاصم العيسوي إلى إحاطة المجلس علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم (٢٢٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١ بالموافقة على توحيد الملتقيات التوظيفية بكليات جامعة الفيوم، على أن يتم عقد ملتقى توظيفي واحد على مستوى الجامعة لكل الكليات حسب تخصصاتها، على أن يكون الملتقى خلال شهر أبريل من كل عام بدءًا من العام الحالي ٢٠٢٤م.

كما تمت إحاطة المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من ٢٠٢٤/١/٢٢ إلى ٢٠٢٤/٢/٢٠.

وخلال المجلس تم عرض بعض بروتوكلات واتفاقيات التعاون لبعض الجهات الراغبين في التعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكليات الجامعة.

الدكتور ياسر مجدي حتاتة الموافقة على خدمة المجتمع وتنمية البيئة