غادة عادل: مقلب رامز السنة دي مفاجأة

كشفت الفنانة غادة عادل عن أصعب مقالب رامز جلال، قائلة: "مقلب رامز جلال بتاع الكرسي، كان أصعب حاجة في حياتي، وحسيته آخر يوم في عمري، ومقلبه السنة دي مفاجأة".

وتحدثت أيضًا خلال استضافتها بإحدي البرامج، عن إمكانية زواجها مرة أخرى بعد انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، وقالت: "أنا ومجدي الهواري أصدقاء وعلى تواصل دائمًا وهرفض أتجوز تاني لو هيأثر على ولادي، لكن هوافق لو هما موافقين ومرتاحين، ولازم الشخص الجديد يكون يستحق يدخل حياتنا".

ويذكر أن، تشارك الفنانة غادة عادل في دراما رمضان 2024، بمسلسل "لانش بوكس" مع الفنانة جميلة عوض وفدوى عابد، حيث كشفت الشركة المنتجة عن البوسترات التشويقية الخاصة بالعمل.

والجديربالذكرأن، يشارك في بطولة مسلسل "لانش بوكس" كل من غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مطرب الراب شاهين، وإخراج هشام الرشيدي.