مركز ضمان الجودة والتأهيل بجامعة أسيوط يعقد دورة تدريبية حول "إدارة الأزمات والكوارث"

عقد مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول "إدارة الأزمات والكوارث"، بإشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، وجمال الدين عبد الحفيظ المدير الإداري للمركز، وحاضر فيها؛ الدكتورة أماني الشريف نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد، ومستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على التدريب المستمر والفعال؛ لرفع مستوى الوعي لدى منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، في مواجهة الأزمات بالقطاعات المختلفة؛ للحد من مخاطرها، والتعريف بآليات التعامل معها باختلاف أنواعها، فضلًا عن اختيار الآليات المناسبة، وتوجيه قطاعات الجامعة المعنية لتطبيقها في حالة وجود الأزمة، مشيدًا بدور مركز إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة؛ لسعيه لنشر الوعى الثقافى لإدارة الأزمات والكوارث، وكيفية تنفيذ أعمال المواجهة، والإغاثة، بين جميع العاملين بالجامعة.

شارك في الورشة (٥٥) متدربًا من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبنى الإداري بالجامعة.

‫وأوضحت الدكتورة أماني الشريف، سعي الجامعة إلي رفع وعي العاملين؛ بأنواع الأزمات المختلفة، التي يمكن أن تتعرض لها الجامعة، ودور كافة أعضاء الجامعة في إدارة الأزمات، وإكسابهم مهارات الاتصال والتواصل أثناء حدوث الأزمات، ‬واستعرضت خلال محاضرتها، مجموعة من المحاور المهمة حول: مفهوم الأزمة، وإدارة الأزمة، وخصائص الأزمة، مع عرض بعض الأمثلة علي الأزمات وكيفية إدارة المخاطر، أسباب حدوث الأزمة، ومتطلبات إدارة الأزمة منها؛ فريق إدارة الأزمة، والتخطيط كمتطلب أساسي، ونظام اتصالات داخلي وخارجي، والتنبؤ الوقائي، كما ناقشت أيضًا الطرق التقليدية لإدارة الأزمات، والطرق الحديثة لإدارة الأزمات ومنها؛ الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إدارة الأزمات الاجتماعية، المسائلة والتقييم، والتعاون والشراكات، والتحفظ والتأمين، واستراتيجية التعامل مع المخاطر.