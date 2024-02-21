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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصدر أمني ينفي شائعات وجود جهاز للإطلاع على بيانات مستخدمى البطاقات البنكية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله برسالة صوتية عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية تتضمن الزعم بقيام الأجهزة الأمنية بإكتشاف جهاز مثبت على إحدى ماكينات الصراف الآلى بفرع أحد البنوك للإطلاع على بيانات مستخدمى البطاقات البنكية.
وأكد المصدر أن الرسالة الصوتية المشار إليها " قديمة" سبق تداولها عام 2019، ويأتى إعادة تداولها فى إطار نشر الشائعات وإختلاق الأكاذيب وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.

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