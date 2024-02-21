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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

راغدة شلهوب تكشف لـ"البوابة نيوز" تفاصيل برنامجها الجديد

الإعلامية راغدة شلهوب
الإعلامية راغدة شلهوب
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قالت الإعلامية راغدة شلهوب، إنها تعاقدت على برنامج جديد على إحدي القنوات الفضائية، ولكن لم نستقر بعد علي اسم البرامج.

وأضافت "شلهوب" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أن البرنامج يدور في الإطار الفني وليس خارج عن ملعبي، كما أنني أقوم حالياً بجلسات عمل مكثفة مع فريق العمل للوقوف علي كل كبيرة وصغيرة في البرنامج ويتم استضافة عدد كبير من كبار النجوم  لم استضفهم في برامجي السابقة.

وأشارت إلي أنه سوف نبدأ التصوير قريباً كي يعرض البرنامج بعد شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن راغدة شلهوب كانت تقدم برنامج “اعترافات زوجية” على قناة الجديد، وكان يناقش البرنامج الحياة الزوجية الخاصة ويتميز بجرأة الموضوعات التي تطرحها علي الضيوف.

الإعلامية راغدة شلهوب البوابة نيوز برنامجها الجديد