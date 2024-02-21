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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعليم الفيوم تعلن نتائج مسابقة "مسرحة المناهج" على مستوى المديرية 2024/2023م

تعليم الفيوم. إعلان
تعليم الفيوم. إعلان نتائج مسابقة مسرحة المناهج
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، (التربية المسرحية)، مسابقة “مسرحة المناهج” على مستوى المحافظة، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتم تصعيد الفائزين لتمثيل محافظة الفيوم على مستوى الجمهورية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. 

ففي المرحلة الإبتدائية، فازت مدرسة دفنو الرسمية للغات - إدارة إطسا التعليمية بالمركز الأول على مستوى المحافظة، حيث شاركت بعرض مسرحي عن الخلية النباتية.

وفي المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، كلا من: مدرسة الرسالة الخاصة - إدارة غرب الفيوم التعليمية (عرض مسرحي عن ملوك وملكات مصر)، ومدرسة الفاروق الخاصة بإدارة شرق الفيوم التعليمية، (عرض مسرحي عن حضارة مصر القديمة).

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والمدارس الفائزين في المسابقة على مستوى المحافظة، وتحفيزهم للمشاركة والفوز على مستوى الجمهورية.

كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة، بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة، ونجلاء أحمد جلال، موجة عام التربية المسرحية بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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