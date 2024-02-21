موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفيدرالية

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة فريق أبوسليم الليبي، في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وابوسليم الليبي في تمام السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر .

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مع فرق أبوسليم الليبي، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، ويتصدر الفارس الأبيض مجموعته برصيد 10 نقاط قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة، وضمن الزمالك تأهله لربع نهائي البطولة بغض النظر عن نتيجة الجولة الخامسة والسادسة .

وواصل فريق الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي، وشهد تدريب اليوم خوض اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية، مع حرص المدرب جوميز على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بالتركيز استعدادا للمواجهة المقبلة .