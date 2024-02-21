بسبب سوء النتائج.. بايرن ميونيخ ينهى علاقته بتوخيل

أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى، اليوم الأربعاء، رحيل توماس توخيل المدير الفنى للفريق، بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد النتائج المخيبة للأمال فى الفترة الأخيره.

وكشف الموقع الرسمى لفريق بايرن ميونخ فى بيانه عبر موقعه الرسمي، عن القرار الذى قال فيه: "قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك، إنهاء علاقة العمل بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 30 يونيو 2025، إلا انها ستنتهى في 30 يونيو 2024".

وأكد البيان أن: "جاء ذلك بعد مناقشة بناءة بين الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن وتوماس توخيل".

وابتعد فريق بايرن ميونيخ عن صدارة الدورى الألمانى بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر ترتيب البوندسليجا، وذلك بعدما ساءت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة توخيل.

وزادت من خيبة توماس توخيل، بعد الهزيمة التى تعرض لها أمام لاتسيو فى لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".