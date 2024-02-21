محاولات في الزمالك للحاق زياد كمال وفتوح للقاء أبوسليم الليبي

يحاول الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب جوزية جوميز، تجهيز الثنائي زياد كمال وأحمد فتوح لمواجهة أبوسليم الليبي يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

ويعاني الزمالك في مركز الظهير الأيسر نظرا لإصابة محمد عبدالشافي وإبراهيما نداي، بينما واصل أحمد فتوح اليوم الأربعاء المرحلة النهائية للتأهيل من إصابة المزق بالخلفية، على أمل لحاقه بلقاء أبوسليم الليبي المقبل .

فيما يعاني زياد كمال من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع في الفترة الحالية لبرنامج علاجي وتأهيلي لعودته للتدريبات الجماعية سريعا .

يذكر أن الزمالك يتصدر مجموعته الثانية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل لربع نهائي البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراتي الجولات الخامسة والسادسة.