غدا.. حفل رامي جمال وهارموني بالصوت والضوء في الأهرامات

يحيي الفنان رامي جمال وكورال هارموني عربي، حفلا غنائيا مساء غد الخميس بمنطقة الصوت والضوء في الأهرامات، ذلك ضمن احتفال افتتاح إحدى الشركات.

ومن المقرر أن يقدم رامي جمال لجمهوره مجموعة من أبرز أغانيه منها جيت متأخر، أغنية أوعديني، وأغنية بيهم كلهم ، وأغنية قمر و منور، أغنية بعده فارق، ولحظة بعادك وغيرها من الأغاني، وستقدم الفنانة اللبنانية رزان مغربي الحفل الذي تنظمه شركة ميديا ميوزيك بلال التحيوي.

كما سيحضر الحفل كل من الفنانة سارة نخلة، والإعلامية مروة صبري، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن.

يذكر أن رامى جمال طرح مؤخرا ديو غنائى له يحمل اسم "دوخناك يا فراق" مع زوجته ناريمان، الأغنية من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدي.