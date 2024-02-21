رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا"

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الندوة التوعوية للمرحلة الثانية لمبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا"، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب.

واستهل الدكتور أحمد القاصد الندوة بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله علي مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد رئيس الجامعة أن الندوة تأتى ضمن فعاليات مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" و التي جاءت ضمن المبادرات المجتمعية والصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتي تهدف إلى تنمية الوعى الصحى للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

كما لفت إلى أن الصحة والتعليم يمثلان الركائز الأساسية للنهوض بالدولة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلي أهمية التوعية بخطورة الأمراض الصامته لخطورتها علي الصحة العامة للمجتمع .

وأشار إلى أهمية اتباع الأساليب الصحيحة في كل نواحي الحياة إلي جانب اهمية الاكتشاف المبكر للأمراض الذي بساهم في حماية المريض من مواجهة خطر الموت وصعوبة العلاج، موضحا أن رفع الوعي بأنماط الحياة الصحية يساهم بشكل كبير في خفض نفقات العلاج والوصول بمجتمع صحي قوي قادرة علي دفع قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأشار الدكتور صبحي شرف أن سلسلة الندوات تأتي ضمن المرحلة الثانية لمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا.. اتحضر للأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، كما ستشمل المرحلة الثانية مسابقة ماراثون دراجات تحت شعار " صحتنا من صحة كوكبنا، بعض الأنشطة الرياضية والتوعوية، إضافة إلى توزيع حوالى 1000 دراجة هوائية، بهدف نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات، كما سيشارك ما يقرب من 50 طالب وطالبة من كل جامعة على مستوى الجامعات المصرية.

هذا وتحدث فى الندوة كل من الدكتورة منى زناتى مدير عام التفتيش الصيدلي بالجامعة، وفريق العمل بالإدارة الدكتورة شيرين فاروق بكلية الصيدلة، والدكتورة هبة عباس، والدكتورة أسماء شاهين، والدكتور أحمد عادل بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية.

وتناولت الحديث عن الصحة الحياتية وأهمية الذكاء العاطفي الي جانب الذكاء الأكاديمي وان الصحة ليست فقط صحة بدنية وإنما تشمل الصحة النفسية والبدنية والاجتماعية، وتناولت الندوة أيضاً تاثير التدخين علي الصحة العامة وخاصة صحة الأسنان، وأهمية التغذية العلاجية في الوقاية من الأمراض وتقليل الأمراض.