حركة فتح: مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

أكد متحدث حركة فتح، ان مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، موضحا انه حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وآن الأوان لإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف متحدث حركة فتح، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، ان الولايات المتحدة تصوت بالفيتو أمام مجلس الأمن لإضعاف المنظومة الأممية، متابعا ان الولايات المتحدة تقدم دعما غير محدود لإسرائيل لقتل آلاف الفلسطينيين.

وتابع متحدث حركة فتح، ان وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي يضعف الموقف الأمريكي على المستوى الدولي، خاصة ان الموقف الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة غير جاد والحل يجب أن يكون عبر مؤتمر دولي للسلام.

واوضح متحدث حركة فتح، ان الموقف المصري حال دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لافتا الى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.