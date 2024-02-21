زيلينسكي يعقد مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة الحصار الحدودي وإمدادات الذخيرة

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤتمرا عبر الهاتف، وذلك لمناقشة الوضع على الخطوط الأمامية وإمدادات الذخيرة والحصار على الحدود الأوكرانية من قبل المزارعين البولنديين.

وقال الرئيس الأوكراني "لقد عقدت مؤتمرا عبر الهاتف، اليوم، بالإضافة إلى المواضيع اليومية، ناقشنا الحصار على الحدود البولندية مع المسؤولين الحكوميين، نائب رئيس الوزراء أولها ستيفانيشينا والوزراء دميترو كوليبا وأولكسندر كوبراكوف وميكولا سولسكي، وقمنا بتحليل الوضع بالتفصيل وحددنا خطواتنا التالية، والتي ستكون سريعة للغاية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشار إلى أنه مقتنع بضرورة استمرار تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن امتنانه للموقف الواضح للمفوضية الأوروبية.

وقال الرئيس الأوكراني "يجب أن تكون وحدتنا قوية أيضا من أجل الأمن المشترك وأمن جميع الدول التي تهددها روسيا".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن أوكرانيا خسرت 30% من اقتصادها، فضلا عن 3.5 مليون وظيفة بسبب التدخل العسكري الروسي.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني - حسب ما أوردته وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية، اليوم /الأربعاء/ - أنه "بسبب التدخل العسكري الروسي، خسرنا 30% من اقتصادنا، وحوالي 20% من أراضينا. لقد فقدنا 3.5 مليون وظيفة"، مبينا أنه "منذ نهاية فبراير 2022، غادر حوالي 10 ملايين شخص أراضي أوكرانيا".

