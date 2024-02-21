محافظ الإسكندرية يشدد على ردع كافة الممارسات الاحتكارية وجميع المخالفين

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، مع التأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

و شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة تفتيش مُكبرة على المنشآت والسلاسل التجارية والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة 806 كيلو سكر دون فواتير أو مستندات تدل على حيازته وإعدام 36 كيلو من المواد الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 11 محضر وإنذار متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 55 ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، للمرور على الأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية.