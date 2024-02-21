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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

منظمة السلام الأخضر تتهم التشيك بالتقصير في حماية غاباتها

التشيك
التشيك
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اتهمت منظمة السلام الأخضر المعنية بشئون البيئة حول العالم، اليوم /الأربعاء/، التشيك بالتقصير في حماية غاباتها.
وأشارت المنظمة- حسبما نقل (راديو براغ) في نشرته الناطقة بالإنجليزية- إلى سوء سلوك السلطات التشيكية في الموافقة على خطط إدارة الغابات التي تسمح بقطع الأشجار في جبال "أور".
ووفقا للمنظمة، تنتهك جمهورية التشيك اتفاقية الاتحاد الأوروبي "ناتورا 2000" من خلال فشلها في حماية غاباتها بشكل مناسب داخل شبكة "ناتورا 2000"، والتي تشمل المناطق المحمية في أراضي الاتحاد الأوروبي.
 

منظمة السلام الاخضر التشيك