ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ،بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65428 طن تشمل : 7538 طن اسمنت معبأ و 1701 طن مولاس و 5510 طن ملح معبأ و 12362 طن كلينكر و 20170 طن يوريا و 18147 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24596 طن تشمل : 2445 طن سلاج و 2716 طن زيت طعام و 785 طن ابلاكاش و 3854 طن قمح و 3676 طن فول و 11120 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1058 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 200 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5779 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58037 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100996 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3731 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6124 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر