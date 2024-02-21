ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل ميناء  دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ،بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65428 طن تشمل : 7538 طن اسمنت معبأ و 1701 طن مولاس و 5510 طن ملح معبأ و 12362 طن كلينكر و 20170 طن يوريا و 18147 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24596 طن تشمل : 2445 طن سلاج و 2716 طن زيت طعام و 785 طن ابلاكاش و 3854 طن قمح و 3676 طن فول و 11120 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1058 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 200 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5779 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58037 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100996 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3731 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6124 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء    دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE -  ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا  رادك ماجرسكى  مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر  ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر 

الـ 24 ساعة الماضية التعاون المشترك بين الجانبين الحبوب والغلال السفن والحاويات