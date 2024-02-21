رئيس مصلحة الضرائب تعلن موعد طرح قانون الضريبة على الدخل الجديد للحوار المجتمعي

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب العامة، إن القانون الجديد للضريبة على الدخل، سيتم طرحه للحوار المجتمعي في شهر مارس المقبل، موضحة أنه سيتضمن تحفيزات كثيرة تشجع القطاع الاقتصادي.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القانون الجديد لن يتضمن أي زيادة في أسعار الضرائب نهائيًا.

وأوضحت رشا عبدالعال، إن مشروع القانون على الدخل الحالي تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جدا، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير من المواد من كل من قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين او التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة، ومواكبة التطور في مصلحة الضرائب.

وأشارت إلى إن أبرز ملامح مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي الـ٨ مليون جنيه المنصوص عليها بالمادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما.