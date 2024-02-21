من هي المستشارة ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية؟.. شاهد

قدمت المستشارة ياسمين موسى المرافعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً.

والمستشارة ياسمين موسى أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، وحاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، وآخر عملها بالخارج كانت مستشارة بالوفد المصري في جنيف.

ووفقا لتقرير جلسات الاستماع الصادر عن محكمة العدل الدولية، فإن الفريق المصري يتكون من: السفير حاتم كمال الدين السفير المصري في هولندا، ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وأعضاء سفارة مصر في لاهاي وهم: سكرتير أول شريف عبدالعزيز، وسكرتير أول ماريهام يوسف، وسكرتير ثان محمد سمير سالم.

وشهدت الجلسة قبل مرافعة مصر مرافعات كولومبيا وجزر القمر وكوبا، يعقبها الإمارات وأمريكا وروسيا وفرنسا وجامبيا، ثم جويانا والمجر.