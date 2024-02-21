الرتمي: مرافعة مصر بالعدل الدولية "تاريخية" وكاشفة لأكاذيب إسرائيل والغرب

قال العميد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، إن المرافعة المصرية التي قدمتها اليوم الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وكاشفة ليس لموقف مصر المدافع عن القضية الفلسطينية فقط بل لمواقف الغرب وأمريكا وسماحهم بانتهاك القانون الدولي.

وأشار الرتمي في تصريحات صحفية، إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وصفت الوجود الإسرائيلي في فلسطين بشكل واضح باعتباره أطول احتلال في التاريخ البشري وأنه غير شرعي وغير قانوني وأنها تسعى لتغيير ديموغرافية فلسطين من خلال توسيع دائرة الاستيطان وأن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين جريمة بحق الإنسانية وهي تستخدم القوة كونها دولة احتلال تجاه الشعب الذي يعيش تحت احتلالها.

ولفت الرتمي إلى أن مصر كشفت خلال مرافعتها عن المبدأ الذي تلعب به إسرائيل في إطار حربها على الفلسطينيين مدعية أنه مجرد دفاع عن النفس وتستخدم هذا الكلام منذ عام 1967 رغم أن ما تفعله هو في الأساس عدوان على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها قبل عقود ماضية.

وأكد الرتمي، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح منذ سنوات طويلة لكن اليوم تم تعزيزه شعبيًا بكلمات وتوصيفات دقيقه تشير إلى أنه -موقف مصر- لن يتغير لأي أسباب أو تحت أي ضغوط.

وأوضح الرتمي أن مصر وضعت محكمة العدل ومجلس الأمن أمام مسئوليتهم التاريخية والقانونية باعتبار أن الإحتلال الإسرائيلي لا يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية لأنه يحرم الفلسطينين من تقرير مصيرهم السياسي وإقامة سيادتهم على أرضهم وأن إسرائيل تنتهك جميع القرارات والقوانين الدولية لتغيير معالم الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا أمر أصبح واضح للجميع.