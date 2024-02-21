رمضان 2024.. هشام ماجد وأسماء جلال يجتمعان في "أشغال شاقة"

يشارك الفنان هشام ماجد في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "أشغال شاقة" مع الفنانة أسماء جلال ونخبة كبيرة من نجوم الفن، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

وكشف برومو العمل الذي أوضح عدد من المواقف الكوميدية التي تجمع بين بطلي المسلسل هشام ماجد وأسماء جلال والتي تجمع أيضًا بين المواقف الصعبة التي تواجهمهم مع أطفالهم.

يشارك في بطولة مسلسل "أشغال شاقة" كل من، أسماء جلال، هشام ماجد، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، انتصار، إيمان السيد، نهى عابدين، وأنعام سالوسة من تأليف: شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

والجدير بالذكر أن، قدم الفنان هشام ماجد رمضان الماضي مسلسل "اللعبة" بمشاركة كل من شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، منى أحمد زاهر، محمود حافظ وآخرين ومن تأليف سعد والي، وإخراج معتز التوني.