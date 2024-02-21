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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"الملا" يبحث مع سفير اليابان التوسع في استخدام التكنولوجيا بأنشطة صناعة البترول

الوزير .
الوزير .
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، بحضور الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من مسؤولي الشركات اليابانية المشاركه فى مؤتمر إيجبس؛ إذ تم بحث فرص الاستثمار أمام الشركات اليابانية للعمل في صناعة البترول والغاز المصرية.

وأوضح المهندس طارق الملا، أن هناك علاقة وطيدة بين مصر واليابان وتعاون مثمر مع الشركات اليابانية العاملة في مصر فى مجال الطاقة خاصة استخدام أحدث التكنولوجيات فى مجالات البترول والغاز.

ومن جانبه، أوضح السفير الياباني، أن هناك تعاونا بين الشركات اليابانية وهيئة البترول المصرية فى عدد من الأنشطة البترولية، ونتطلع لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر