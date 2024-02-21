وزير البترول يبحث مع "ويذرفورد" فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ويندر ساندو نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد لخطوط الإنتاج والتكنولوجيا العالمية والوفد المرافق ، حيث تم استعراض إمكانية الشركة لما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وحلول رقمية فى انشطة البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز.

وأكد الملا أن قطاع البترول والغاز لديه استراتيجية واضحة تعتمد على توظيف واستخدام احدث التكنولوجيات المبتكرة لزيادة معدلات الإنتاج ، وان شركة ويذرفورد من الشركات الرائدة فى هذا المجالات.

من جانبه اعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد عن سعادته بالتعاون مع قطاع البترول المصري ، لافتاً إلى شركة ويذرفورد توفر التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية فى انشطة البحث والاستكشاف ، وهناك تجارب ناجحة مع شركة بتروبل فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ، ونسعى إلى زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.