ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع "ويذرفورد" فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة

الوزير خلال لقاء
الوزير خلال لقاء ويذرفورد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ويندر ساندو نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد لخطوط الإنتاج والتكنولوجيا العالمية والوفد المرافق ، حيث تم استعراض إمكانية الشركة لما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وحلول رقمية فى انشطة البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز.

وأكد الملا أن قطاع البترول والغاز لديه استراتيجية واضحة تعتمد على توظيف واستخدام احدث التكنولوجيات المبتكرة لزيادة معدلات الإنتاج ، وان شركة ويذرفورد من الشركات الرائدة فى هذا المجالات.

من جانبه اعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد عن سعادته بالتعاون  مع قطاع البترول المصري ، لافتاً إلى شركة ويذرفورد توفر التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية فى انشطة البحث والاستكشاف  ، وهناك تجارب ناجحة مع شركة بتروبل فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ، ونسعى إلى زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.

ويذرفورد وزير البترول