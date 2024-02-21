في جولة ميدانية.. وكيل تعليم دمياط يتابع مدارس كفر البطيخ

واصل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة سواحل كفر البطيخ للتعليم الأساسي ومدرسة سواحل كفر البطيخ الإبتدائية المشتركة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وأكد "وكيل الوزارة" على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

وتفقد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة مدارس ابو العز الإبتدائية المشتركة والشهيد سعد الاسمر رقم ٢ والشعراء الإبتدائية بنات والشعراء الإبتدائية بنين والشعراء الاعدادية بنات وعزبة الصعيدي الإبتدائية وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال تفقده للمدارس تابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

كما تابع معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد، مؤكدا علي تفعيل الاشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصاً علي ابنائنا الطلاب.

وخلال تفقد وكيل الوزارة لمدرسة الشعراء الإبتدائية بنين ، تابع العملية التعليمية بالفصول الدراسية مناقشا التلاميذ في مايتم شرحه، كما تفقد ارجاء المدرسة معربا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة والعاملين بها، موجها بتكريم حمادة ابراهيم هلال مدير المدرسة للانضباط وتقدير المسئولية والعمل على تقديم خدمة تعليمية متطورة للتلاميذ.