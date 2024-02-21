وزير البترول يستعرض أنشطة "يونايتد انرجى جروب" فى الصحراء الغربية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة مع سونج يو رئيس العمليات بمجموعة يونايتد انرجى جروب والوفد المرافق المشارك فى مؤتمر ايجبس ٢٠٢٤ ، بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

واشار الملا إلى انه تم خلال اللقاء استعراض انشطة الشركة فى مناطق عملها فى برج العرب وابو سنان وغرب وادى النطرون فى الصحراء الغربية ، كما تم استعراض خطط الشركة المستهدفة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام .

ومن جانبه اعرب سونج يو عن سعادته بالمشاركة فى مؤتمر ومعرض ايجبس ، مشيراً إلى ان تحويله إلى مؤتمر شامل للطاقة خطوة هامة لتجمع اكبر قدر من شركات الطاقة فى العالم ، مشيداً بجهود المهندس طارق الملا ودعمه للشركة ، لافتاً إلى ان الشركة ملتزمة بالعمل في مصر وتتطلع لتكثيف برامج الحفر والبحث والاستكشاف والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة .