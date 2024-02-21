المنطقة الشمالية العسكرية تطلق حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية، حملة " بلدك معاك "، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، وشملت الأسر 108 أسر بمحافظة الإسكندرية و83 أسرة بمحافظة البحيرة و71 أسرة بمحافظة الغربية و70 أسرة بمحافظة كفر الشيخ. وأكد اللواء أح هشام حسنى حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم تدشين الحملة على المسئولية المجتمعية التى تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته، مشيرًا إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات نطاق المسئولية لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

فيما أعربت الأسر عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه الدولة ومؤسساتها الوطنية من جهود لتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم والتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية الراهنة.

حضر المراسم محافظو الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ وممثلى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة فى الحملة.