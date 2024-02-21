تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

ما زال الاستقرار يسيطر على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة الرسمية العاملة في سوق الصرف المصرية، بينما تسيطر حالة من الاضطراب والارتباك على السوق السوداء للدولار مع استمرار الضربات الأمنية القوية لملاحقة تجار العملة .

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.



ثبت سعر الدولار في بنك مصر عند نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي فى المصرف العربي الدولي اليوم عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم أمام الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازي للعملات، تراوح سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى نحو 62.20 جنيه للشراء، و64.20 جنيه للبيع .